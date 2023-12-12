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        Nazilli'de sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:28
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        Nazilli'de sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Çapahasan Mahallesi 889 Sokak ve 389 Sokak ile Yeni Mahalle 177/1 Sokak'ta toplam 8 sahipsiz köpeğin öldüğü saptandı.

        Köpekler, belediye veteriner hekiminin incelemesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince otopsi için İzmir'e götürüldü.

        Bölgede inceleme yapan Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

        Tığoğlu, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Hayvanlarla iç içe yaşayan Anadolu kültürümüz vardı. Maalesef şu anda sokakta hayvan olmamasını modernlik zanneden bir topluluk haline geldik. Çevremizde kedi ya da köpeğin olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını zaten biliyoruz. Bu hayvanlarının sonunun böyle olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan bazı mahalle sakinleri sokak hayvanlarının ölümüne tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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