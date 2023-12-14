Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Emrah K'nin kullandığı 09 JD 900 plakalı otomobil Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde Orhan K. idaresindeki 09 J 0355 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Orhan K. ile diğer otomobilde bulunan yolcu Dilan E. yaralandı.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu

        Benzer Haberler

        Aydın'da kendisinden haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlat...
        Aydın'da kendisinden haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlat...
        Aydın'da motosikletlinin çarptığı yaya kurye ağır yaralandı
        Aydın'da motosikletlinin çarptığı yaya kurye ağır yaralandı
        Römork ve traktör arasında sıkışıp, öldü
        Römork ve traktör arasında sıkışıp, öldü
        Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da traktörün römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Aydın'da traktörün römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Aydın'da zehirlenen köpek sayısı 9'a çıktı
        Aydın'da zehirlenen köpek sayısı 9'a çıktı