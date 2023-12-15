Aydın'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.A'nın kullandığı 09 AIE 094 plakalı motosiklet, belediye meydanı kavşağı ışıklarında, yolun karşısına geçmeye çalışan K.M'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan K.M. ile yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.A. ve yolcu konumdaki M.H. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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