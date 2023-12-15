Nazilli'de hayvanseverlerden sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirle öldürüldüğü iddialarıyla ilgili Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirle öldürüldüğü iddialarıyla ilgili Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Dernek Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ve hayvanseverler, pankart açtı.

Tığoğlu, burada yaptığı açıklamada sokakta sahipsiz hayvanların yaşamasına taraftar olmadıklarını, hayvanseverler olarak yıllardır bunun mücadelesini verdiklerini belirtti.

Sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için kısırlaştırmalar ve sahiplendirmeler yaptıklarını anlatan Tıoğlu, "Maalesef bu gibi istemediğimiz üzücü olaylar karşısında elimizden bir şey gelmeden, çaresizce, ne yapacağımızı bilemez halde oluyoruz." dedi.