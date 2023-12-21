Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan 3 sanıktan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan 3 sanıktan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklu yargılanan Leyla Y, Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanık Faruk Y. ile maktullerin yakınları ve olaya müdahale eden itfaiye personelinin de hazır bulunduğu duruşmaya 5 tutuksuz sanık ise SEBGİS yoluyla bağlandı.

        Restoran sahibi Leyla Y, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, olayda sorumluluğunun markalarını kiraladıkları firmada ve tüp dağıtım şirketinde olduğunu iddia etti.

        Tüp bayisi sahibi Ali B. ile oğlu Mustafa Görkem B. ise sorumluluğun tüp dağıtım şirketine ait olduğunu, firmanın kendilerine yeterli düzeyde eğitim vermediğini savundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu şüpheliler Leyla Y. ile Mustafa Görkem B'nin tutukluluk hallerinin devamına, Ali B'nin ise tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi, duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktullerin avukatı Mehmet Sinan Kılıç, dava dosyasına markası kiralanan firma ile iş yerine ruhsat veren belediye birimleri ve itfaiye müdürlüklerinin de dahil edilmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

        Patlamada eşi ve 2 kızını kaybeden Musa Karaboğa ile kızını yitiren Aydın Yeldi de olayda kusuru bulunan tüm kişi ve kurumların cezalandırılmasını istedi.

        - Olay ve iddianame

        Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Y, tüp bayisi sahibi Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'un düşüşü sürüyor
        Nazilli Belediyespor'un düşüşü sürüyor
        Kuşadası'nda botları sürüklenen düzensiz göçmenleri balıkçılar kurtardı
        Kuşadası'nda botları sürüklenen düzensiz göçmenleri balıkçılar kurtardı
        Aydın'da denizde kaybolduğu belirtilen iş insanını arama çalışmaları sürüyo...
        Aydın'da denizde kaybolduğu belirtilen iş insanını arama çalışmaları sürüyo...
        Sultanhisar'da sahipsiz köpek sorununu çözmek için kısırlaştırma çabaları
        Sultanhisar'da sahipsiz köpek sorununu çözmek için kısırlaştırma çabaları
        Nazilli'de otomobilin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı
        Nazilli'de otomobilin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı
        Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi