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        Aydın'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 02:30 Güncelleme: 26.12.2023 - 02:30
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        Aydın'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir pastanede buluşan İ.P. ile eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, işletmede bulunan bıçağı alarak İ.P'yi sırtından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli H.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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