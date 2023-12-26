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        Aydın'da yılbaşından bu yana 602 firari hükümlü yakalandı

        Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:22
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        Aydın'da yılbaşından bu yana 602 firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi notu paylaştı.

        Amirliğin, 1 Ocak'tan bu yana, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 602 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

        Yakalananlardan 59'unun 10 yıl ve üstü cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi.

        Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüphelinin de ekiplerce yakalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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