Aydın'da yılbaşından bu yana 602 firari hükümlü yakalandı
Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.
Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi notu paylaştı.
Amirliğin, 1 Ocak'tan bu yana, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 602 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Yakalananlardan 59'unun 10 yıl ve üstü cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi.
Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüphelinin de ekiplerce yakalandığı kaydedildi.
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