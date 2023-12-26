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        Nazilli'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yol kenarında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:35
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        Nazilli'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yol kenarında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        H.K'nin (17) kullandığı 09 AKZ 026 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi 405 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen yayalara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Kazada ehliyeti bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü ile yayalar B.K. ile R.T. yaralandı.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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