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        Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:53
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        Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre F.C. yönetimindeki 25 ACC 773 plakalı otomobil, Beydağ-Ödemiş kara yolunun Sailer Mahallesi kesiminde, karşı şeride geçip şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan F.C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        F.C'nin, evde tansiyonu yükselen babası Y.C'yi hastaneye taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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