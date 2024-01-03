Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Görkem Turhan (35) yönetimindeki 34 EJM 579 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu otogar mevkisinde Hamza Yafgu'nun kullandığı (26) 09 AAG 490 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!

        Benzer Haberler

        Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası
        Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası
        Kuşadasıspor'dan golcü takviyesi
        Kuşadasıspor'dan golcü takviyesi
        Nazillli Belediyespor şirketleşti
        Nazillli Belediyespor şirketleşti
        Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'daki Adnan Menderes Stadyumu yıkılıyor
        Aydın'daki Adnan Menderes Stadyumu yıkılıyor
        Aydın'da sis etkili oldu
        Aydın'da sis etkili oldu