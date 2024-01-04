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        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosiklete 14 bin 600 lira para cezası

        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosikletin sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:47
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        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosiklete 14 bin 600 lira para cezası
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        Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosikletin sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kent Meydanı Abide Kavşağı'nda uygulama yaptı.

        Durdurulan plakasız motosikletin sürücüsü İ.Ü'nün sigorta ve vizesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca İ.Ü'nün yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

        Daha önce vize muayenesi yaptırmamaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı belirtilen motosiklet trafikten men edilirken sürücüye ise 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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