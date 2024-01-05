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        Aydın'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen, aralarında doktor ve eczacının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:53
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        Aydın'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen, aralarında doktor ve eczacının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir eczacı ile Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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