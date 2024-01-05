Nazilli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sümer Mahallesi'ndeki 379 Sokak'ta Y.A.A. (17) idaresindeki 48 AJR 698 plakalı motosiklet, 34 Sokak kesişiminde, M.C. yönetimindeki 35 ACC 3216 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.A.A'ya, F.Ö. yönetimindeki 20 DM 461 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.A.Y, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüleri M.C. ile F.Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası yola dökülen yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.