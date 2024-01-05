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        Nazilli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:13
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        Nazilli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Sümer Mahallesi'ndeki 379 Sokak'ta Y.A.A. (17) idaresindeki 48 AJR 698 plakalı motosiklet, 34 Sokak kesişiminde, M.C. yönetimindeki 35 ACC 3216 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.A.A'ya, F.Ö. yönetimindeki 20 DM 461 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.A.Y, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüleri M.C. ile F.Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza sonrası yola dökülen yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

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