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        Aydın'da hemzemin geçitte devrilen kamyon tren seferlerini aksattı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun yüklü kamyonun hemzemin geçitte devrilmesi sonucu tren seferleri aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:43
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        Aydın'da hemzemin geçitte devrilen kamyon tren seferlerini aksattı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun yüklü kamyonun hemzemin geçitte devrilmesi sonucu tren seferleri aksadı.

        Denizli'den Aydın istikametine giden H.İ.G'nin kullandığı 09 E 0992 plakalı odun yüklü kamyon, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta dönüş yaptığı sırada hemzemin geçitte devrildi.

        Sürücünün yaralanmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildi.

        Kamyonun vinç yardımıyla demir yolundan kaldırılmasının ardından tren seferleri normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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