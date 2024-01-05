Aydın'da kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu eski Tariş deposu mevkisinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö'ye, plakası henüz öğrenilemeyen M.E. idaresindeki kamyonet çarptı.

Yayanın yaralandığı olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ş.Ö. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Ş.Ö'nün hafif ticari araçtan inip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve kamyonetin çarpması sonucu yola savrulması yer alıyor.

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