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        Aydın'da kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:28
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        Aydın'da kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeni Sanayi Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu eski Tariş deposu mevkisinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö'ye, plakası henüz öğrenilemeyen M.E. idaresindeki kamyonet çarptı.

        Yayanın yaralandığı olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ş.Ö. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, Ş.Ö'nün hafif ticari araçtan inip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve kamyonetin çarpması sonucu yola savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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