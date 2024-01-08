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        Nazilli'de ana su borusundaki arıza nedeniyle su kesintisi

        Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nazilli ilçesindeki bir mahallede ana su borusundaki arıza nedeniyle yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:18
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        Nazilli'de ana su borusundaki arıza nedeniyle su kesintisi
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        Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nazilli ilçesindeki bir mahallede ana su borusundaki arıza nedeniyle yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

        Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında arıza oluştu. Arıza sonrası sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bölgeye gelen Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

        ASKİ'den yapılan açıklamada içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün 17.00-23.00 saatleri arasında ilçe merkezinde bazı sokaklarda su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

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