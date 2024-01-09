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        Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin iddianame kabul edildi

        FERDİ UZUN - Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu 4 sanık için 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:21
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        Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin iddianame kabul edildi
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        FERDİ UZUN - Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu 4 sanık için 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Bilirkişi raporundan bazı bölümler, olay yerinden çekilen fotoğraf ve video kayıtları iddianamede yer aldı.

        İddianamede, 16 kişilik olan asansöre 16 kız öğrenci bindikten sonra zemin kattan bodrum kata doğru asansörün düşmeye başladığı, Zeren Ertaş'ın asansörden çıkmaya çalıştığı sırada asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirtildi.

        Ertaş'ın ayrıntılı otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede genç kızın ölümünün sıkışmaya bağlı sebeplerden olduğu, olayda 2 öğrencinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

        - Asansör bakım firması asli kusurlu

        Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa B'nin asansörün fren sistemi olan "UCM" sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, "UCM sisteminin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen bir güvenlik ekipmanı olduğu, kaza anında bu sistemin devreye girmemesi nedeniyle sanığın kusurunun ağır olduğu, asli kusurlu olarak değerlendirildiği" ifadelerine yer verildi.

        Bilirkişi raporunda makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A'nın tali kusurlu olarak belirtilmesine rağmen asansörün projesi, mekanik hesaplamaları ve denetiminden sorumlu olduklarına dikkat çekilen iddianamede, sanıkların asansörde yarı yük dengesi hesaplamalarını doğru yapmadığı, bunun da frenlerin birinin çalışmamasına, diğerinin erken aşınarak görevini yerine getirememesine neden olduğu kaydedildi.

        İddianamede, montajı yapan firmanın sahibi tutuklu Halil T'nin ise yarı yük dengesi eksik yüklenen asansörün montajında görev aldığı, meslek tecrübesi gereği bu eksiklikleri görmemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

        Asansörün iniş ve çıkışındaki elektrik amper farkının yüksek olmasının da fren arızaları ve karşı yük dengesine ilişkin hataları gösterebileceğine işaret edilen iddianamede, elektrik mühendisi tutuksuz sanık N.M'nin eyleminin de taksir düzeyinde kaldığı ifade edildi.

        Sanıklar Mustafa B, Uğur İ, Ramazan A. ve Halil T. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, N.M hakkında ise "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

        Soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi ve asansörü monte eden firmanın sahibi ile 2 mühendis tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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