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        Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti

        Aydın'da bir kadını tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:11
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        Aydın'da bir kadını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs intihar etti
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        Aydın'da bir kadını tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Balıkköy Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, 1'i kadın 3 kişinin yerde yattığını gördü.

        Ekipler, Şule K. ile Aydın A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa K, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Şule K. ve Aydın A'nın cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Aydın A'nın bir süre birlikte yaşadığı Şule K'yi tabancayla öldürdüğü, o esnada otoparkta olan Mustafa K'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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