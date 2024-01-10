Nazilli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uğur Soğutma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran G.K idaresindeki 09 AJA 601 plakalı kamyonete, S.P. yönetimindeki 09 LK 482 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

C.Y. yönetimindeki 35 MIK 41 plakalı tır da yolcu otobüsüne çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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