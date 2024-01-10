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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun ortasındaki refüje çarpan motosikletten demir korkuluklara savrulan sürücü, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:19
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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun ortasındaki refüje çarpan motosikletten demir korkuluklara savrulan sürücü, ağır yaralandı.

        H.Ö'nün (24) kullandığı 09 AKD 657 plakalı motosiklet, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda başka bir motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan ve takla atarak refüjdeki demir korkulukların üzerine düşen H.Ö, yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö'nün kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        Kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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