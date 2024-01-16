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        Aydın'da devrilen mermer yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen mermer yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:15
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        Aydın'da devrilen mermer yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen mermer yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Aydın'dan Denizli istikametine giden Z.K'nin kullandığı 63 AFC 276 plakalı mermer yüklü tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi. Tırın dorsesindeki mermerler yola saçıldı.

        Sürücü Z.K ve yolcu A.K'nin yaralanmadığı kaza sonrası trafik, bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

        Tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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