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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:20
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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda devriye esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin yapılan sorgusunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.C.K. olduğu tespit edildi.

        A.C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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