Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda devriye esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin yapılan sorgusunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.C.K. olduğu tespit edildi.
A.C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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