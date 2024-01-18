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        İtalyan voleybolcu Anna Nicoletti'den Türkiye ligine övgü:

        FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi'nin en skorer voleybolcularından Aydın Büyükşehir Belediyesporlu Anna Nicoletti, Türkiye'de oynarken kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:05
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        İtalyan voleybolcu Anna Nicoletti'den Türkiye ligine övgü:
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        FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi'nin en skorer voleybolcularından Aydın Büyükşehir Belediyesporlu Anna Nicoletti, Türkiye'de oynarken kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen İtalyan oyuncu Anna Nicoletti, forma giydiği maçlarda takımına 287 sayılık katkı sağladı ve ligdeki en skorer 2. isim oldu.

        AA muhabirine açıklama yapan Nicoletti, takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Bu başarısını takımına borçlu olduğunu aktaran Nicoletti, "Takımıma teşekkür etmeliyim çünkü benim bu seviyeye gelmeme yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda biliyorum ki daha güçlü bir oyuncu olmak için bazı şeyleri geliştirmem lazım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum. Türkiye ligi çok güçlü. Organizasyon, çok güçlü takımlar ve oyunculardan oluşuyor. Her yıl daha iyi bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Burada oynarken evimde gibi hissediyorum"

        Türkiye'deki 3. yılı olduğuna dikkati çeken Nicoletti, "Ülkemden ilk ayrıldığım sene biraz korkuyordum çünkü Türkiye ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Sonra fikirlerim değişti. Tabii ki ülkeme özlemim var ama burada olmaktan çok mutluyum. Bu kültürün içerisinde olmaktan çok mutluyum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Buradaki herkes, beni evimdeyim gibi rahat hissettirmeye çalışıyor. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki burada oynarken evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.

        Türkiye ile İtalya'nın voleybolda dünyanın en iyilerinden olduğunu ve voleybolcuların bu iki ülkenin liginde oynama hedefi koyduğunu anlatan Nicoletti, "Her zaman Avrupa şampiyonluğuna oynayan, Şampiyonlar Ligi veya Dünya Şampiyonası final maçında bir İtalyan ya da Türk takımını görüyoruz. " şeklinde konuştu.

        Ligi en iyi skorer oyuncu olarak bitirmek için elinden geleni yapacağını belirten Nicoletti, takımının da desteğiyle bunun mümkün olacağını aktardı.

        Nicoletti, maçın ardından özellikle çocukların fotoğraf çektirmek istemesinin kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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