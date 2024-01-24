Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:MimarSinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

Kuzeyboru: Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Lopez, Işık Yaren, Merve Atlıer, Gamze Kılıç ( Dilek Kınık, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-17, 17-25, 25-23, 25-23

Süre: 108 dakika (24, 24, 31, 29)

AYDIN

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