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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, eski milletvekilleriyle buluştu

        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, eski milletvekilleriyle istişare toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:03
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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, eski milletvekilleriyle buluştu
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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, eski milletvekilleriyle istişare toplantısı yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısına eski Aydın milletvekilleri Ahmet Ertürk, Metin Yavuz, Mehmet Erdem, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Ali Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş ve Ahmet Rıza Acar'ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

        Mustafa Savaş, "İl Başkanımız, önceki dönem ve mevcut milletvekillerimizle değerlendirme toplantısında bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ise "AK Parti'mizde geçmişten günümüze görev almış kıymetli Aydın milletvekillerimiz ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Aydın için birlik beraberlik ve güç birliği içerisindeyiz. Hazırız, kararlıyız." dedi.

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