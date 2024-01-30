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        Aydın'da yangın çıkan tüp bayisinde patlama sonucu hasar meydana geldi

        Aydın'da bir tüp bayisinde çıkan ve birkaç LPG tüpünün patlamasına yol açan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:01
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        Aydın'da yangın çıkan tüp bayisinde patlama sonucu hasar meydana geldi
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        Aydın'da bir tüp bayisinde çıkan ve birkaç LPG tüpünün patlamasına yol açan yangın söndürüldü.

        Umurlu Mahallesi'ndeki bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinde bulunanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

        Yangına olay yerindeki bir kişinin söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı sırada bir LPG tüpü patladı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında da birkaç tüpün patladığı görüldü.

        Söndürülen yangın ve patlamalar nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Yangın sırasında bir tüpün patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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