Aydın'da yangın çıkan tüp bayisinde patlama sonucu hasar meydana geldi Aydın'da bir tüp bayisinde çıkan ve birkaç LPG tüpünün patlamasına yol açan yangın söndürüldü.

Aydın'da bir tüp bayisinde çıkan ve birkaç LPG tüpünün patlamasına yol açan yangın söndürüldü.

Umurlu Mahallesi'ndeki bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde bulunanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Yangına olay yerindeki bir kişinin söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı sırada bir LPG tüpü patladı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında da birkaç tüpün patladığı görüldü.

Söndürülen yangın ve patlamalar nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında bir tüpün patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.