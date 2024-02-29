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        "Kafes-50" operasyonunun Aydın ayağında 8 şüpheli tutuklandı

        "Kafes-50" operasyonu kapsamında Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 08:44 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:44
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        "Kafes-50" operasyonunun Aydın ayağında 8 şüpheli tutuklandı
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        "Kafes-50" operasyonu kapsamında Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

        Şüphelilerden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Hüseyin Avni Demirkol'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Yerlikaya, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 4 aydır devam eden takip sonucu, Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise "uyuşturucu ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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