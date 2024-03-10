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        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:04
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        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

        Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesi kaynaklı tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve karşılıklı bıçak kullanılan olayda 3 kişi yaralandı.

        Göğsünden yaralanan Seyhan Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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