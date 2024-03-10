Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesi kaynaklı tartışma çıktı.

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