Aydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin mutfağında baygın halde bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan ve mutfakta baygın halde bulunan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan ve mutfakta baygın halde bulunan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5. katında yalnız yaşayan Makbule Gencer'den (87) 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gencer'i mutfakta baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gencer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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