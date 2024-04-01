Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Öte yandan anne ve oğlunun cenazeleri Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, Aysel ile oğlu Emre Öztürk'ün cesedini bulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        Aydın'da otoyolda ölü bulunan kadına çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü tu...
        Aydın'da otoyolda ölü bulunan kadına çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü tu...
        CHP İncirliova'da tüm sandıklara itiraz etti
        CHP İncirliova'da tüm sandıklara itiraz etti
        Nazilli'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Nazilli'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Aydın'da otizmli sporcu milli forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor
        Aydın'da otizmli sporcu milli forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor
        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı
        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı
        Efeler 09 tesislerini boşalttı
        Efeler 09 tesislerini boşalttı