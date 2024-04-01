Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan anne ve oğlunun cenazeleri Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, Aysel ile oğlu Emre Öztürk'ün cesedini bulmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.