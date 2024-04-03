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        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Aydın'ınGermencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:08
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        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Aydın’ınGermencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada hakkında kesinleşmiş 22 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan İ.E'yi Mesudiye Mahallesinde yakaladı.

        İ.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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