Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aydın'ınGermencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Aydın’ınGermencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada hakkında kesinleşmiş 22 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan İ.E'yi Mesudiye Mahallesinde yakaladı.
İ.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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