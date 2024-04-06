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        İzmir ve Aydın'da turizm güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı

        Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:52
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        İzmir ve Aydın'da turizm güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı
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        Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.

        Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, İstanbul - İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyol ile Aydın çevre yolu arasındaki bağlantı noktası olan Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası güzergahının kesişim noktası olan Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışının yavaşladığı, trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.

        Bu yollarda polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak üzere çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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