Söke'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Aydın'ın Söke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Zeytindalı Parkı'ndaki programda konuşan Kaymakam Ali Akça, ramazanın rahmet, bereket, paylaşma ayı olduğunu belirtti.
Bayramlarda mutluluğun coşku seviyesinde yaşandığını kaydeden Akça, vatandaşların bayramını kutladı.
Törene Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile ilçe protokolü katıldı.
Daha sonra jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğü ziyaret edildi, ekiplerin bayramı kutlandı.
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