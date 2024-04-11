Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Karahmetler Mahallesi'nde Ramazan Sarı (48) idaresindeki 20 P 3486 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Sarı'nın traktörün altında kaldığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Sarı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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