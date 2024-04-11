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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:35
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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Karahmetler Mahallesi'nde Ramazan Sarı (48) idaresindeki 20 P 3486 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

        Sarı'nın traktörün altında kaldığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Sarı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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