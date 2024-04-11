Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstiklal Mahallesi'nde dün gece saatlerinden Aysu Öncel'in kullandığı pikap refüje çarparak takla atmış, Öncel olay yerinde hayatını kaybetmiş ve araçtaki 3 arkadaşı da yaralanmıştı.

Törene Aysu Öncel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Uğur Doğanca da katıldı.

Öncel'in babası Ali Öncel ve amcası Yüksel Öncel taziyeleri kabul etti.

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