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        Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:37
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        Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Yenipazar'dan Denizli istikametine giden B.Y. idaresindeki 09 AAY 213 plakalı motosiklete, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan E.Y'nin kullandığı 09 ADH 054 plakalı pikap çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.Y. ile motosikletteki Ö.Y. ağır yaralandı.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay yerinden kaçan pikap, kaza yerinde düşen plakasıyla tespit edildi.

        Polis ekipleri tarafından yakalanan ehliyetsiz E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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