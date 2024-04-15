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        Aydın'da Turizm Haftası kapsamında fuar düzenlendi

        Aydın'da Turizm Haftası dolayısıyla fuar organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:15
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        Aydın'da Turizm Haftası kapsamında fuar düzenlendi
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        Aydın'da Turizm Haftası dolayısıyla fuar organize edildi.

        Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki fuarın açılışı Vali Yakup Canbolat tarafından yapıldı.

        Açılışın ardından Canbolat, yöresel yemekler ve el işi ürünlerin sergilendiği fuar stantları ile temsili olarak kurulan Yörük çadırını da ziyaret etti.

        Fuara Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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