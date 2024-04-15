Aydın'da Turizm Haftası kapsamında fuar düzenlendi

Fuara Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve kurum müdürleri de katıldı.

Açılışın ardından Canbolat, yöresel yemekler ve el işi ürünlerin sergilendiği fuar stantları ile temsili olarak kurulan Yörük çadırını da ziyaret etti.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki fuarın açılışı Vali Yakup Canbolat tarafından yapıldı.

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