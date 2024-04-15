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        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, çıkan yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:38
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        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, çıkan yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

        Metruk bina, yangında kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

        Olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi alan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, bu tür metruk binaları yıkmak için sahipleriyle görüşeceklerini ve bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için çalışma başlatacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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