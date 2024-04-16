Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Buharkent'te inşaattan düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buharkent'te inşaattan düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Ercan Özer (58) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Özer'in cenazesinin Nazilli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

        Kamilpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Ercan Özer (58), dün dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düşmüş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        40 Milyon TL'lik "zimmet" davası! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        40 Milyon TL'lik "zimmet" davası! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda kruvaziyer iskeleye çarptı
        Kuşadası'nda kruvaziyer iskeleye çarptı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Aydın'da FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Nazilli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nazilli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Yarışması, Germencik'te başladı
        Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Yarışması, Germencik'te başladı