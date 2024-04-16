Buharkent'te inşaattan düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi
Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ercan Özer (58) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Özer'in cenazesinin Nazilli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kamilpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Ercan Özer (58), dün dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düşmüş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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