Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Bu yaz Ege ve Akdeniz'de sivrisinek yoğunluğu yağışlara bağlı

        FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, kuraklığın sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdiğini belirterek, iklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın sivrisinek sayısının azalabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu yaz Ege ve Akdeniz'de sivrisinek yoğunluğu yağışlara bağlı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, kuraklığın sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdiğini belirterek, iklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın sivrisinek sayısının azalabileceğini söyledi.

        Sivrisinekler üzerine saha ve laboratuvar çalışmaları yürüten Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, iklim değişikliklerinin diğer canlılarda olduğu gibi sivrisinekleri de etkilediğine dikkati çekti.

        Bazı sivrisinek türlerinin kışı yumurta olarak geçirdiklerini vurgulayan Şimşek, hayvanların bu aylarda beklenen yağışlarla larva döneminden çıktıklarını dile getirdi.

        Yağışların az olması durumunda sivrisineklerin yumurta olarak beklemeye devam ettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen Asya kaplan sineği diye bilinen 'Aedes Albopictus' ile 'Aedes caspius' türü sinekler kuraklıktan çok etkileniyor. Bunların hepsi insanlara çok saldıran türler. Yani aşırı rahatsızlık veren, çeşitli hastalıkların vektörü olan türler. Sivrisineklerin 10-15 gün içerisinde yumurtalardan çıkmasını ve insanlara saldırmasını bekliyoruz. Bu yıl biraz şanslıyız diyebilirim çünkü henüz aşırı bir yağış durumu olmadı. Bölgemiz halen bir kuraklık altında. Bu sivrisinekler açısından kötü bir şey. Geçen hafta bölgede yaptığım ön çalışmalarda henüz birçok habitatın su altında kalmadığını yani yumurtaların olduğunu düşündüğümüz bölgelerde henüz su taşkınları olmadı. Dolayısıyla kuraklık sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdi. İklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın bu hayvanların sayısı azabilir."

        Yeteri kadar yağışın olması durumunda toprak altında bekleyen milyarlarca sivrisineğin gün yüzüne çıkacağının altını çizen Şimşek, bunun için larva döneminde ilaçlama yapılmasının çok önemli olduğu bilgisini paylaştı.

        - "Eğer su gelmezse yumurtalar beklemeye devam edecek"

        Sivrisinek yumurtalarının toprak altında beklediğini anlatan Şimşek, "Bu yumurtaların açılması için suya ihtiyaçları var. Tabii suyun da belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Şu an tabii 30 santigrat hava sıcaklığın olduğu yerde bu yumurtaların üzerine su gelirse yumurtalar açılacak. Eğer su gelmezse yumurtalar beklemeye devam edecek. Dolayısıyla da sivrisinek sorunu diye bir sorun ortaya çıkmayacak. Yani şu an yağış, yağmur, su taşkınları bu yüzden önemli. Yani hem hava sıcaklığının yüksek olması hem de yağışların aynı anda denk gelmesi çok yoğun sivrisinek popülasyonlarının oluşmasını sağlıyor." diye konuştu.

        Şimşek, kuraklıkla birlikte göl ve baraj gibi alanların bataklığa dönüşeceğini bunun da sivrisinekler için yeni üreme alanı olabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!

        Benzer Haberler

        Nazilli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        İş Bankası Aydın İncirliova'da tarım ihtisas şubesi açtı
        İş Bankası Aydın İncirliova'da tarım ihtisas şubesi açtı
        İş Bankası'nın İncirliova şubesi Tarım İhtisas Şubesi olarak değişti
        İş Bankası'nın İncirliova şubesi Tarım İhtisas Şubesi olarak değişti