Bu yaz Ege ve Akdeniz'de sivrisinek yoğunluğu yağışlara bağlı

FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, kuraklığın sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdiğini belirterek, iklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın sivrisinek sayısının azalabileceğini söyledi.

Sivrisinekler üzerine saha ve laboratuvar çalışmaları yürüten Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, iklim değişikliklerinin diğer canlılarda olduğu gibi sivrisinekleri de etkilediğine dikkati çekti.

Bazı sivrisinek türlerinin kışı yumurta olarak geçirdiklerini vurgulayan Şimşek, hayvanların bu aylarda beklenen yağışlarla larva döneminden çıktıklarını dile getirdi.

Yağışların az olması durumunda sivrisineklerin yumurta olarak beklemeye devam ettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen Asya kaplan sineği diye bilinen 'Aedes Albopictus' ile 'Aedes caspius' türü sinekler kuraklıktan çok etkileniyor. Bunların hepsi insanlara çok saldıran türler. Yani aşırı rahatsızlık veren, çeşitli hastalıkların vektörü olan türler. Sivrisineklerin 10-15 gün içerisinde yumurtalardan çıkmasını ve insanlara saldırmasını bekliyoruz. Bu yıl biraz şanslıyız diyebilirim çünkü henüz aşırı bir yağış durumu olmadı. Bölgemiz halen bir kuraklık altında. Bu sivrisinekler açısından kötü bir şey. Geçen hafta bölgede yaptığım ön çalışmalarda henüz birçok habitatın su altında kalmadığını yani yumurtaların olduğunu düşündüğümüz bölgelerde henüz su taşkınları olmadı. Dolayısıyla kuraklık sivrisineklerin yumurtalarının açılma sürecini geciktirdi. İklimin bu şekilde devam etmesi durumunda Ege ve Akdeniz'de yazın bu hayvanların sayısı azabilir."

Yeteri kadar yağışın olması durumunda toprak altında bekleyen milyarlarca sivrisineğin gün yüzüne çıkacağının altını çizen Şimşek, bunun için larva döneminde ilaçlama yapılmasının çok önemli olduğu bilgisini paylaştı. - "Eğer su gelmezse yumurtalar beklemeye devam edecek" Sivrisinek yumurtalarının toprak altında beklediğini anlatan Şimşek, "Bu yumurtaların açılması için suya ihtiyaçları var. Tabii suyun da belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Şu an tabii 30 santigrat hava sıcaklığın olduğu yerde bu yumurtaların üzerine su gelirse yumurtalar açılacak. Eğer su gelmezse yumurtalar beklemeye devam edecek. Dolayısıyla da sivrisinek sorunu diye bir sorun ortaya çıkmayacak. Yani şu an yağış, yağmur, su taşkınları bu yüzden önemli. Yani hem hava sıcaklığının yüksek olması hem de yağışların aynı anda denk gelmesi çok yoğun sivrisinek popülasyonlarının oluşmasını sağlıyor." diye konuştu.