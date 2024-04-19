Aydın'da gardıroptaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evindeki gardırobun gizli bölmesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, hakkında hırsızlık nedeniyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir hırsızlık olayıyla ilgili de aranan G.K'nin (40) zaman zaman ailesinin evine geldiğini tespit etti.

Evde arama yapan jandarma, gardırobun içinde gizli bölme olduğunu fark etti. Ekipler kapalı olan bölmeyi açmaya çalışırken G.K. bulunduğu yerden çıkarak teslim oldu.