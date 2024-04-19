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        Aydın'da gardıroptaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evindeki gardırobun gizli bölmesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:20
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        Aydın'da gardıroptaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evindeki gardırobun gizli bölmesinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, hakkında hırsızlık nedeniyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir hırsızlık olayıyla ilgili de aranan G.K'nin (40) zaman zaman ailesinin evine geldiğini tespit etti.

        Evde arama yapan jandarma, gardırobun içinde gizli bölme olduğunu fark etti. Ekipler kapalı olan bölmeyi açmaya çalışırken G.K. bulunduğu yerden çıkarak teslim oldu.

        Gözaltına alınan G.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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