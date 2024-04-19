Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler T.K, Z.S, C.K, D.İ, Ö.K, ve B.S. adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ö.K. ve B.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Kuşadası'nda önceki gece eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşanmıştı.
Bir süre sonra geri gelen bu kişiler, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açmıştı. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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