Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bir süre sonra geri gelen bu kişiler, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açmıştı. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ö.K. ve B.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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