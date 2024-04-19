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        Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:58
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        Kuşadası'nda eğlence mekanına tüfekle ateş açılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler T.K, Z.S, C.K, D.İ, Ö.K, ve B.S. adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ö.K. ve B.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kuşadası'nda önceki gece eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşanmıştı.

        Bir süre sonra geri gelen bu kişiler, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açmıştı. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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