AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "31 Mart'taki seçim sonuçlarının bekledikleri şekilde gerçekleşmediğini bildirdi.
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "31 Mart'taki seçim sonuçlarının bekledikleri şekilde gerçekleşmediğini bildirdi.
Parti binasındaki değerlendirme toplantısında konuşan Ökten, her sandıkta yapılan çalışmaların ardından ilçelerin ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.
Ökten, seçmen iradesini yok sayan, seçmene yük atan bir parti olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"31 Mart seçim sonuçları bizim açımızdan beklediğimiz bir şekilde gerçekleşmedi ama o sonuçların arkasına bile seçmen deyip hemen topu oraya atmadık. Her zaman için seçmenin iradesi, seçmenin söylediği bizim için önemlidir, baş tacıdır. Biz 28 Mayıs ve 14 Mayıs'ta vatandaşımızın karşısına çıktık ve genel iktidar olarak vatandaşımız ve Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir şekilde desteğini verdi. Bu da 31 Mart'ta işte geriye doğru 10 ay önceki bir seçmen iradesidir."
Ökten, yerel seçim öncesi bir konu nedeniyle 2-3 hafta bir polis memurunun kendisine eşlik ettiğini ancak daha sonra görevine döndüğünü aktardı.
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