Aydın'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Cenaze törenine Kaymakam Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik Garnizon Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer de katıldı.

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