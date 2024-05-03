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        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

        Aydın'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:02
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        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
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        Aydın'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığının il genelinde yaptığı uygulama kapsamında 3 bin 293 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ise yakalandı.

        Ekiplerin kontrol ettiği 648 araçtan 7'si de trafikten men edildi.

        Umuma açık işletmeleri de kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 1 işletme ile 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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