Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
Aydın'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Aydın'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığının il genelinde yaptığı uygulama kapsamında 3 bin 293 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ise yakalandı.
Ekiplerin kontrol ettiği 648 araçtan 7'si de trafikten men edildi.
Umuma açık işletmeleri de kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 1 işletme ile 6 kişiye idari para cezası uyguladı.
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