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        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında 8 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:31
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        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında 8 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 8 kilogram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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