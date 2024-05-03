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        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çıktı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri sergi açtı, defile yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:51
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        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çıktı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri sergi açtı, defile yaptı.

        Şehit Cafer İlkokulu'nda, "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Tasarım" temalı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından atıklarla çeşitli eserler tasarlandı.

        Germencik Belediyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, veli ve öğretmenlerin alkışlarla desteklediği öğrenciler, plastik tabak, bardak, poşet, pipet, karton kutu ve tekstil atıklarıyla tasarladıkları elbise ve kostümleri sergiledi.

        Öğrenciler, etkinlik kapsamında atıklardan yaptıkları kıyafetlerle defile de sundu.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, etkinlikte emeği olanlara teşekkür belgesi verdi.

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