Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çıktı

Öğrenciler, etkinlik kapsamında atıklardan yaptıkları kıyafetlerle defile de sundu.

Germencik Belediyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, veli ve öğretmenlerin alkışlarla desteklediği öğrenciler, plastik tabak, bardak, poşet, pipet, karton kutu ve tekstil atıklarıyla tasarladıkları elbise ve kostümleri sergiledi.

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