Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişinin ise cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişinin ise cesedi bulundu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, can salındaki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Kurtarılan göçmenler, ifadelerinde, Yunan unsurlarınca can salına bindirilerek itildiklerini, bu sırada denize düşen 3 kişiden 2'sinin Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirildiğini, diğerinin ise suda kaybolduğunu söyledi.

        Bunun üzerine bölgede yürütülen aramalarda, kaybolan düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çık...
        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çık...
        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi
        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi
        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
        Kuşadasıspor son anda turladı
        Kuşadasıspor son anda turladı
        Efeler 09 Doruk'u unutmadı
        Efeler 09 Doruk'u unutmadı
        Aydın'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Aydın'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi