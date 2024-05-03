Aydın'da Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü

Kurtarılan göçmenler, ifadelerinde, Yunan unsurlarınca can salına bindirilerek itildiklerini, bu sırada denize düşen 3 kişiden 2'sinin Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirildiğini, diğerinin ise suda kaybolduğunu söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

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