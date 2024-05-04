Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli 17 gün sonra teslim oldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçtıktan 17 gün sonra, polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli 17 gün sonra teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçtıktan 17 gün sonra, polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavgada, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan S.K, 17 gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da H.D, İ.D. ve S.E. ile A.R. ve S.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.K, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

        Yaralı S.E, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Köpeği ezdi, yoluna devam etti
        Köpeği ezdi, yoluna devam etti
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi öld...
        Aydın'da Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi öld...
        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çık...
        Aydın'da ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları kıyafetlerle podyuma çık...
        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi
        Aydın'da otomobilin bagajında 8 kilogram esrar ele geçirildi
        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
        Aydın'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
        Kuşadasıspor son anda turladı
        Kuşadasıspor son anda turladı