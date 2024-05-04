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        Aydın'da köpeğini iple römorka bağlayarak sürükleyen kişiye para cezası

        Aydın'da Efeler ilçesinde traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:53
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        Aydın'da köpeğini iple römorka bağlayarak sürükleyen kişiye para cezası
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        Aydın'da Efeler ilçesinde traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

        N.T, Kızılcaköy Mahallesi'nde önceki gün 09 DL 314 plakalı traktör römorkunun arkasına kendisine ait köpeği bağladı.

        Seyir halindeki traktörün arkasından koşmaya çalışan ancak düşerek sürüklenen köpeğin o anlarını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

        Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        N.T'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 7 bin 216 lira para cezası kesildi, köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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